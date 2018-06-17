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Германия проиграла Мексике со счетом 0:1

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20:03 17.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы F, которую посетили 78 011 человек, прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано. Сборная Германии является действующим чемпионом мира.

Сборные Южной Кореи и Швеции, которые также попали в группу F, матч первого тура группового раунда проведут в понедельник (начало - 15:00 мск) в Нижнем Новгороде. В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе "Фишт" в Сочи встретится с командой Швеции.


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