Пресс-атташе рассказал о настроении сборной России перед игрой с Египтом
20:44 17.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Футболисты сборной России находятся в очень хорошем настроении перед матчем группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.
В воскресенье сборная России прилетела в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет матч второго тура группы А против команды Египта (начало - 21:00 мск). "Сегодня сборная прилетела в Санкт-Петербург, заселилась в отель "Коринтия". Настроение очень хорошее. Понятно, что результат [игры с командой Саудовской Аравии] этому способствует", - отметил Владимиров.
Он отметил, что после победы над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира российские футболисты были очень довольны, но при этом они понимают, что тот матч уже в прошлом и сейчас самое главное - перестроиться и понять, как максимально готовыми подойти к ближайшей игре. "После таких побед - понятно, что на позитиве гораздо легче и работать, и тренироваться, и нагрузки переносить", - прокомментировал он.
Ранее в воскресенье команда провела тренировку в подмосковном Новогорске. В ней принимали участие все игроки сборной, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, у которого было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
В Петербурге команда сосредоточится уже непосредственно на подготовке к мачту со сборной Египта. Россияне после первого тура лидируют в группе А, имея в активе три очка, следом располагаются команды Уругвая (3), Египта (0) и Саудовской Аравии (0).
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