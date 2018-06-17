Пресс-атташе рассказал о настроении сборной России перед игрой с Египтом

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Футболисты сборной России находятся в очень хорошем настроении перед матчем группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

В воскресенье сборная России прилетела в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет матч второго тура группы А против команды Египта (начало - 21:00 мск). "Сегодня сборная прилетела в Санкт-Петербург, заселилась в отель "Коринтия". Настроение очень хорошее. Понятно, что результат [игры с командой Саудовской Аравии] этому способствует", - отметил Владимиров.

Он отметил, что после победы над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира российские футболисты были очень довольны, но при этом они понимают, что тот матч уже в прошлом и сейчас самое главное - перестроиться и понять, как максимально готовыми подойти к ближайшей игре. "После таких побед - понятно, что на позитиве гораздо легче и работать, и тренироваться, и нагрузки переносить", - прокомментировал он.

Ранее в воскресенье команда провела тренировку в подмосковном Новогорске. В ней принимали участие все игроки сборной, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, у которого было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

В Петербурге команда сосредоточится уже непосредственно на подготовке к мачту со сборной Египта. Россияне после первого тура лидируют в группе А, имея в активе три очка, следом располагаются команды Уругвая (3), Египта (0) и Саудовской Аравии (0).