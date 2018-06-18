В Барнауле совершил аварийную посадку самолет из Иркутска, пострадавших нет - МЧС
07:00 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Superjet 100, на борту которого было 90 человек, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил в понедельник утром аварийную посадку в аэропорту Барнаула после срабатывания датчиков технической неисправности, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю и транспортной прокуратуре. "В 7:40 (3:40 мск) 18 июня от дежурного диспетчерской службы аэропорта Барнаула имени Германа Титова поступила информация об аварийной посадке самолета Superjet 100, следовавшего маршрутом Иркутск - Барнаул - Санкт-Петербург. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС. Все пассажиры выведены из самолета и размещены в здании аэропорта. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. В полете произошло срабатывание датчика технической неисправности, посадка прошла благополучно. "Поскольку предполагается задержка дальнейшего вылета, барнаульская транспортная прокуратура будет контролировать соблюдение прав пассажиров. По предварительным данным, авиакомпания планирует предоставить резервный борт", - сообщили ТАСС в ведомстве.
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