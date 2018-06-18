Вашингтон расширил полномочия Киберкомандования в осуществлении хакерских атак - газета

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента СШАрасширила полномочия Киберкомандования в том, что касается осуществления превентивных хакерских атак и вторжений в компьютерные сети других государств. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты "Нью-Йорк таймс".

Новая стратегия

"До сих пор Киберкомандование занимало по большей части оборонительную позицию, пытаясь противодействовать тем, кто проникал в американские сети с целью атаки, - констатирует издание. - В редких случаях оно переходило в наступление, в особенности, в течение последних нескольких лет, пытаясь нарушить операции в интернете "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и ее вербовщиков, результаты были в лучшем случае разными".

Журналисты газеты ознакомились с новой стратегией Киберкомандования, а также побеседовали с военными и сотрудниками разведки. Согласно полученным данным, "весной тот факт, что Пентагон повысил статус Командования, предоставил возможность практически на каждодневной основе совершать вторжения в иностранные сети с целью нейтрализации хакерских инструментов прежде, чем их применят". При этом в публикации констатируется, что в Белом доме не было официального обсуждения относительно смены принципов работы военных хакеров США.

В материале говорится, что новая стратегия командования "предусматривает постоянную подрывную деятельность в иностранных компьютерных сетях "на грани военных действий". Издание отмечает, что, согласно документам, перед военными хакерами США поставлена задача "противодействовать опасным действиям противников прежде, чем они смогут нанести ущерб нашим (американским) национальным силам". Это предполагает, в частности, "раскрытие слабостей противников, выявление их намерений и возможностей и противодействие атакам близко к их источнику". Предполагается также, что командование сможет вынудить противников "направить ресурсы на защиту и ослабить атаки".

В публикации отмечается, что к числу противников США в киберпространстве Вашингтон относит, в частности, Россию, Китай и КНДР. Кроме того, утверждается, что одной из причин расширения полномочий Киберкомандования были приписываемые РФ вторжения в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США и до них.

Повышение статуса

В августе 2017 года Белый дом заявил, что Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил (ВС) США. Решение о повышении статута Киберкомандования было принято еще предыдущим президентом СШАи оглашено в конце декабря 2016 года. Обама тогда заявил о решительной поддержке идеи "повышения (статуса) Киберкомандования" и прекращения практики совмещения данной структуры с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается радиоэлектронной разведкой.

Трамп утверждал, что в новом статусе командование сможет более эффективно осуществлять операции в киберпространстве, проводимые ВС США.