Генпрокуратурой ДНР будут возбуждены уголовные дела на 11 командиров ВСУ, виновных в обстрелах Республики

07:24

Разведка ВС ДНР провела колоссальную работу по сбору доказательств на боевиков ВСУ, совершавших в течение недели военные преступления против мирного населения Донбасса. Как отметили в пресс-службе МО ДНР, все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР.

"Материалы разведки содержат доказательства преступлений украинских боевиков по фактам получения ранений тремя мирными жителями ДНР и разрушений 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики в июне 2018 года в результате обстрелов террористами ВСУ. Следующим шагом будет возбуждение Генеральной прокуратурой ДНР уголовных дел на 11 командиров ВСУ". ...