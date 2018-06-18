Генпрокуратурой ДНР будут возбуждены уголовные дела на 11 командиров ВСУ, виновных в обстрелах Республики
07:24 18.06.2018
Разведка ВС ДНР провела колоссальную работу по сбору доказательств на боевиков ВСУ, совершавших в течение недели военные преступления против мирного населения Донбасса. Как отметили в пресс-службе МО ДНР, все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР. "Материалы разведки содержат доказательства преступлений украинских боевиков по фактам получения ранений тремя мирными жителями ДНР и разрушений 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики в июне 2018 года в результате обстрелов террористами ВСУ. Следующим шагом будет возбуждение Генеральной прокуратурой ДНР уголовных дел на 11 командиров ВСУ". ... "Мы продолжаем собирать доказательства военных преступлений украинскими террористами против жителей Донбасса", — отметили в оперативном командовании ВС ДНР. «Донбасс сегодня»
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