0
0
87
Новости

Генпрокуратурой ДНР будут возбуждены уголовные дела на 11 командиров ВСУ, виновных в обстрелах Республики

Добавить в избранное

07:24 18.06.2018

Разведка ВС ДНР провела колоссальную работу по сбору доказательств на боевиков ВСУ, совершавших в течение недели военные преступления против мирного населения Донбасса. Как отметили в пресс-службе МО ДНР, все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР.

"Материалы разведки содержат доказательства преступлений украинских боевиков по фактам получения ранений тремя мирными жителями ДНР и разрушений 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики в июне 2018 года в результате обстрелов террористами ВСУ. Следующим шагом будет возбуждение Генеральной прокуратурой ДНР уголовных дел на 11 командиров ВСУ". ...

"Мы продолжаем собирать доказательства военных преступлений украинскими террористами против жителей Донбасса", — отметили в оперативном командовании ВС ДНР.    «Донбасс сегодня»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:12 18.06.2018
Вашингтон расширил полномочия Киберкомандования в осуществлении хакерских атак - газета
0
148
07:00 18.06.2018
В Барнауле совершил аварийную посадку самолет из Иркутска, пострадавших нет - МЧС
0
226
23:06 17.06.2018
Бразилия сыграла вничью со Швейцарией
0
875
20:44 17.06.2018
Пресс-атташе рассказал о настроении сборной России перед игрой с Египтом
0
1116
20:03 17.06.2018
Германия проиграла Мексике со счетом 0:1
0
1131
18:54 17.06.2018
Нетаньяху: Сорвана подготовка нападения смертников на Иерусалим и Тель-Авив
0
1257
18:00 17.06.2018
Поезд сошел с рельсов в Казахстане, пострадали 14 человек, погиб ребенок
0
1176
17:41 17.06.2018
Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0
0
1239
16:22 17.06.2018
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
0
1845
15:48 17.06.2018
Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"
0
1567

Возврат к списку