Израиль впервые атаковал позиции ХАМАС за запуски горящих воздушных змеев

07:36

Армия обороны Израиля впервые атаковала позиции ХАМАСа на севере сектора Газа в качестве ответной реакции на запуск горящих воздушных змеев. Целью ВВС Израиля стали позиции боевиков, с которых производился пуск летающих конструкций.

Уже несколько недель в Газе практикуют новую форму атак против Израиля: в социальных сетях распространяются ролики, демонстрирующие процесс изготовления и запуска подожженных воздушных змеев.

Новая тактика применяется палестинскими арабами из-за провала "марша возвращения", в ходе которых ХАМАСу не удалось мобилизовать толпы, способные прорвать разделительный забор и хлынуть в пределы "зеленой черты".