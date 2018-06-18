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Новости

Израиль впервые атаковал позиции ХАМАС за запуски горящих воздушных змеев

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07:36 18.06.2018

Армия обороны Израиля впервые атаковала позиции ХАМАСа на севере сектора Газа в качестве ответной реакции на запуск горящих воздушных змеев. Целью ВВС Израиля стали позиции боевиков, с которых производился пуск летающих конструкций.

Уже несколько недель в Газе практикуют новую форму атак против Израиля: в социальных сетях распространяются ролики, демонстрирующие процесс изготовления и запуска подожженных воздушных змеев.

Новая тактика применяется палестинскими арабами из-за провала "марша возвращения", в ходе которых ХАМАСу не удалось мобилизовать толпы, способные прорвать разделительный забор и хлынуть в пределы "зеленой черты".

При помощи змеев, перелетающих через забор, арабы поджигают поля израильских фермеров. В Армии обороны Израиля не исключают, что террористы могут оснастить бумажных змеев взрывными устройствами. "9 канал"

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