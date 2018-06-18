Депутат Рады: Европа под видом экономической помощи пытается разворовать национальное богатство Украины
07:48 18.06.2018 Источник: Lenta.ru
На Украину надвигается катастрофа, заявил депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112». По словам парламентария, европейские государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство Украины. «Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов [долларов] МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард [евро] нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет», — пояснил Рабинович. По мнению депутата, выдаваемый Киеву кредитный транш — преступный, и принимать его может только преступник.
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