Осужденного в США летчика Ярошенко впервые посетит семья
08:00 18.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Российский летчик Константин Ярошенко увидит жену и дочь впервые за семь лет заключения в США, они посетят его после перевода в новую тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут. Как отметила супруга осужденного на 20 лет россиянина, Ярошенко был в пятницу переведен из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, где навещать его не разрешалось из-за строгого режима. По словам Виктории, семья Ярошенко планирует визит в США текущим летом и ожидает получения визы.
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