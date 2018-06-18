Осужденного в США летчика Ярошенко впервые посетит семья

08:00 Источник: РОСБАЛТ

Российский летчикувидит жену и дочь впервые за семь лет заключения в США, они посетят его после перевода в новую тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут.

Как отметила супруга осужденного на 20 лет россиянина, Ярошенко был в пятницу переведен из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, где навещать его не разрешалось из-за строгого режима.

По словам Виктории, семья Ярошенко планирует визит в США текущим летом и ожидает получения визы.