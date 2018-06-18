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Два стрелка ранили до 20 человек на фестивале в штате Нью-Джерси

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08:46 18.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

В США произошла стрельба на праздничном действе, много пострадавших. Огонь открыли на фестивале Art All Night («Искусство всю ночь») в городе Трентон, входящем в северо-восточный штат Нью-Джерси.

Как передает The Associated Press со ссылкой на силовиков, стрельбу вели два человека. Одного ликвидировала полиция, местонахождение его сообщника устанавливается. Отмечается, что из 20 раненых в критическом состоянии находится ребенок.

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