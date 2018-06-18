Два стрелка ранили до 20 человек на фестивале в штате Нью-Джерси

08:46 Источник: РОСБАЛТ

В США произошла стрельба на праздничном действе, много пострадавших. Огонь открыли на фестивале Art All Night («Искусство всю ночь») в городе Трентон, входящем в северо-восточный штат Нью-Джерси.

Как передает The Associated Press со ссылкой на силовиков, стрельбу вели два человека. Одного ликвидировала полиция, местонахождение его сообщника устанавливается. Отмечается, что из 20 раненых в критическом состоянии находится ребенок.