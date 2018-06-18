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Глава МВД Британии рассказал, как его обокрали в Лондоне

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09:20 18.06.2018 Источник: Газета.Ru

В Великобритании министр внутренних дел Саджид Джавид рассказал, как несколько месяцев назад грабители на мопеде украли у него телефон. Об этом пишетThe Sun. По словам Джавида, все произошло около вокзала Юстон в северной части Лондона.

«Это произошло мгновенно… Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его (телефон. — Газета.Ru) и скрылись», — сказал Джавид.

Он добавил, что британские улицы должны быть безопасными в любое время года, а также выступил за введение запрета на продажу ножей через интернет, за усиление борьбы с наркоторговцами, а также за профилактические беседы с молодежью. Газета.Ru

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