С 2020 г. любую интернет-покупку за рубежом могут обложить пошлиной
10:00 18.06.2018 Источник: Ведомости
Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год.
Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. – до 200 евро. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.
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