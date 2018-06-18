С 2020 г. любую интернет-покупку за рубежом могут обложить пошлиной

10:00 Источник: Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год.

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. – до 200 евро. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.



