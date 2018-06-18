Турция планирует создать базу в Антарктике
10:32 18.06.2018 Источник: Lenta.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует создать научную базу в Антарктике. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
По его словам, этот проект планируется осуществить к 2019 году. Эрдоган отметил, что с помощью этой научной базы Турция попадет в число стран, у которых есть полярные станции в Антарктике.
При этом каких-либо других подробностей турецкий лидер не озвучил.
Еще в апреле о создании турецкой научной базы в Антарктике говорил министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю. По его словам, в этом проекте должны принимать участие МВД Турции, а также Стамбульский технический университет. Lenta.Ru
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