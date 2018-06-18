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Новости

Правительство намерено применять новые критерии расчета пенсий

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11:05 18.06.2018 Источник: REGNUM

Правительство России планирует отказаться от системы баллов при расчете пенсий, которая действует в стране с 2015 года. Такое заявление сделала 17 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам чиновницы, хотя данное решение и является «очень сложным», правительству РФ всё же придётся его принимать. Кроме того, Голикова добавила, что, согласно новым изменениям, с 2019 года размер пенсии в России должен составлять не менее 40% от размера утраченной заработной платы. ИА REGNUM

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