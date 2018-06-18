Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
11:20 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нафтогаз" оспорил остановку решение суда по контракту с "Газпромом". Об этом в понедельник сообщил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в "Фейсбуке".
"Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража", - написал он.
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