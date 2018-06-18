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Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя - источник

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12:00 18.06.2018

ЕС принял решение о продлении на год санкций в отношении Крыма и Севастополя. Такой информацией поделился сотрудник институтов ЕС. «Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», — приводит ТАСС комментарий источника.

О решении было сообщено на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС в Люксембурге.

Отметим, еще в марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтвердила намерение ЕС сохранить ограничительные меры. Санкции запрещают импорт продукции из Крыма для европейских компаний, а также ограничивают возможности для инвестирования в экономику полуострова.   ФАН

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