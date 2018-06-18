0
0
449
Новости

Дело о нарушениях при передаче РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге рассмотрит суд

Добавить в избранное

12:20 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Суд в Петербурге рассмотрит дело о нарушениях при передаче церкви Сампсониевского собора. Ранее их обнаружила Федеральная антимонопольная служба.

Сампсониевский собор передали церкви в разгар конфликта вокруг Исаакиевского. Тогда даже говорили, что вот передадут Сампсониевский и РПЦ про Исаакий забудет. Но конфликт все равно продолжился.

В антимонопольную службу пожаловался глава комиссии по культуре петербургского заксобрания Максим Резник. Оказалось, что Смольный заключил договор о передаче храма не с епархией, а приходом собора, то есть с другим юридическим лицом, которое не обращалось с запросом. ФАС признала ошибку властей, но не потребовала возврата, так как нарушения уже устранили. Смольный всё равно пожаловался в суд: здесь говорят, музейные ценности в любом случае бы попали в приход, как конечному их пользователю.

Об их судьбе беспокоятся градозащитники — после проверки иконостаса нашли возникшие уже после передачи мелкие сколы, царапины, а также подтёки от жидкого воска. Священники же говорят, что заботятся об иконах и дважды в неделю их проверяют.

Сампсониевский собор называют первым храмом-памятником в честь победы русского оружия. Его основал Петр I в в честь победы под Полтавой. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 18.06.2018
Жители Ньюарка в США пригласили на свадьбу павлина
0
173
13:20 18.06.2018
Песков: Попытки помешать "Северному потоку-2" противоречат принципам конкуренции
0
284
13:05 18.06.2018
Минтранс намерен разрешить фото- и видеосъемку в метро
0
312
13:00 18.06.2018
Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста - Песков
0
317
12:32 18.06.2018
Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику США
0
373
12:05 18.06.2018
Киев создаст в ЕС группу по противодействию "Северному потоку-2" - Порошенко
0
441
12:00 18.06.2018
Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя - источник
0
448
11:32 18.06.2018
Выдра Гарри из Сочи предсказала итог матча между сборными России и Египта
0
481
11:20 18.06.2018
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
0
633
11:05 18.06.2018
Правительство намерено применять новые критерии расчета пенсий
0
969

Возврат к списку