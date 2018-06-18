Дело о нарушениях при передаче РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге рассмотрит суд
12:20 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Суд в Петербурге рассмотрит дело о нарушениях при передаче церкви Сампсониевского собора. Ранее их обнаружила Федеральная антимонопольная служба.
Сампсониевский собор передали церкви в разгар конфликта вокруг Исаакиевского. Тогда даже говорили, что вот передадут Сампсониевский и РПЦ про Исаакий забудет. Но конфликт все равно продолжился.
В антимонопольную службу пожаловался глава комиссии по культуре петербургского заксобрания Максим Резник. Оказалось, что Смольный заключил договор о передаче храма не с епархией, а приходом собора, то есть с другим юридическим лицом, которое не обращалось с запросом. ФАС признала ошибку властей, но не потребовала возврата, так как нарушения уже устранили. Смольный всё равно пожаловался в суд: здесь говорят, музейные ценности в любом случае бы попали в приход, как конечному их пользователю.
Об их судьбе беспокоятся градозащитники — после проверки иконостаса нашли возникшие уже после передачи мелкие сколы, царапины, а также подтёки от жидкого воска. Священники же говорят, что заботятся об иконах и дважды в неделю их проверяют.
Сампсониевский собор называют первым храмом-памятником в честь победы русского оружия. Его основал Петр I в в честь победы под Полтавой. Эхо Москвы
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