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Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику США

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12:32 18.06.2018 Источник: REGNUM

Миграционная политика, проводимая администрацией президента Дональда Трампа, вызвала критику первой леди США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Миссис Трамп не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — заявила пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришем.

По мнению Меланьи Трамп, США нужна успешная миграционная реформа. При этом власти должны не только руководствоваться законами, но и следовать сердцу.

Как сообщалось ранее, глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Амеркии, незаконно пересекающие границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. Предъявить обвинения в незаконном проникновении на территорию США власти могут только взрослым, детей нелегальных мигрантов задерживать нельзя.

Так, по данным американского министерства внутренней безопасности, за период с 19 апреля по 31 мая с семьями были разлучены почти 2 тыс. детей нелегальных мигрантов.  ИА REGNUM

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