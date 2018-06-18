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На решения об отставках губернаторов влияет количество их ошибок - Трутнев

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14:00 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ошибок в работе губернаторов российских регионах или чиновников в министерствах прямо влияет на решения об их отставке, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральному округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Решение по смене губернаторов принимает президент, люди и сами могут написать заявление об отставке, но понятно, что все зависит от количества ошибок. Это всегда происходит, любой человек делает ошибки, но он их должен анализировать, исправлять, допускать как можно меньше. Потому что ответственность по руководству регионом, ответственность, когда ты работаешь в министерстве - она очень высокая", - заявил Трутнев в интервью телеканалу НТВ, вышедшем в эфир в понедельник.

Он добавил, что руководитель должен постоянно думать о том, что он делает для развития региона, страны, для людей. "Чуть-чуть потерять ориентир - и достаточно", - сказал полпред.

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