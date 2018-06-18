Двууголку Наполеона продадут на аукционе
14:12 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Двууголку императора Наполеона продают сегодня на аукционе в Лионе. Это один из последних головных уборов, которые мог носить монарх в период попытки возрождения Французской Империи.
За шляпу с головы императора хотят выручить более 30 тысяч евро. Такова стартовая цена лота, который в аукционном доме здесь, в Лионе называют самым раритетным. Это при том, что доподлинно неизвестно, действительно ли Наполеон надевал эту двууголку. Если верить признаниям первого владельца барона Арну Жака Ван Зойле Ван Нейвельта, он обнаружил ее вместе с множеством других личных вещей в императорском кофре на поле битвы при Ватерлоо. В пользу подлинности двууголки свидетельствуют ее размеры и то, что она была модифицирована точно так, и как более сотни других головных уборов Наполеона. Император требовал особым образом укреплять переднюю часть шляп и удалять подкладку, которая вызывала у него аллергию.
В аукционном доме говорят, что особенно активно двууголкой Наполеона интересуются иностранцы, так что за этот лот может развернуться серьезная борьба. Эхо Москвы
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