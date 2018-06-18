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Новости

Президент Франции встретится с папой Римским

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15:12 18.06.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 июня посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском, сообщает Елисейский дворец.

«В рамках официального визита президент республики будет принят Его Святейшеством Папой Франциском, потом он переговорит с кардиналом Пьетро Паролином», — приводит текст коммюнике Le Parisien.

Издание отмечает, что это будет первый визит Макрона в Ватикан с момента его избрания на пост президента. RT

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