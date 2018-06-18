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Новости

ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"

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17:00 18.06.2018 Источник: НГ-Online

Минобороны Франции заключило с компаниями Naval Group и Technicatome контракт на строительство пятой многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) класса «Барракуда». Об этом сообщает портал Flot. com со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). По данным Центра, субмарина получит наименование «Рубис».

Проект «Барракуда» начал разрабатываться в 2002 году. Контракт на постройку подписан в 2006 году и составил 7,9 млрд евро. Окончание строительства головного атомохода «Сюффрен» изначально планировалось на 2016 год, а последующих – с интервалом от 1,5 до 2 лет. Однако после многочисленных переносов сроков сдачи подлодка должна поступить на вооружение в 2020 году. Всего же к 2030 году французский флот получит шесть атомных субмарин класса «Барракуда».

В Париже пересмотр графика постройки новых АПЛ объясняют объективными трудностями, связанными с ростом затрат на конечной стадии производства из-за задержек в поставках материалов и комплектующих.

Субмарины проекта «Барракуда» обладают подводным водоизмещением 5,3 тыс. тонн. При погружении они смогут развивать скорость не менее 25 узлов, а их автономность составит 50 дней. Подлодки вооружат четырьмя 533-мм торпедными аппаратами для торпед Artemis. Кроме того, в номенклатуру вооружений атомохода войдут крылатые ракеты Scalp Naval для поражения береговой инфраструктуры и противокорабельные Exocet.

А.Р.

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