В Совфеде рассмотрят кандидатуру Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты
17:40 18.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Совфед рассмотрит утверждение Михаила Меня аудитором Счётной палаты. Об этом заявил глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин. По его словам, комитет поддержал назначение бывшего руководителя Минстроя.
Отмечается, что вопрос утверждения Меня аудитором Счётной палаты будет выноситься на обсуждение во вторник, а затем на пленарное заседание 20 июня.
В свою очередь Михаил Мень заявил, что с удовольствием будет представлять Совет Федерации. Говорит Москва
Новости
- 17:00 18.06.2018
- ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
- 10:20 18.06.2018
- Командование ВС США опровергло сообщения об ударе коалиции по позициям армии Сирии
- 14:34 17.06.2018
- СМИ: У талибов нет желания продлевать режим прекращения огня
- 13:42 17.06.2018
- ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
- 09:20 15.06.2018
- США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
- 20:29 14.06.2018
- Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
- 16:00 14.06.2018
- Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 16:00 13.06.2018
- Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
- 11:32 13.06.2018
- Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать