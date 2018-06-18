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Новости

В Совфеде рассмотрят кандидатуру Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты

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17:40 18.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Совфед рассмотрит утверждение Михаила Меня аудитором Счётной палаты. Об этом заявил глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин. По его словам, комитет поддержал назначение бывшего руководителя Минстроя.

Отмечается, что вопрос утверждения Меня аудитором Счётной палаты будет выноситься на обсуждение во вторник, а затем на пленарное заседание 20 июня.

В свою очередь Михаил Мень заявил, что с удовольствием будет представлять Совет Федерации. Говорит Москва

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