Из-за ЧМ-2018 в посольстве РФ в Лондоне закончились российские флаги
19:30 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские флаги, которые посольство РФ в Лондоне бесплатно высылало по почте всем желающим в Великобритании, закончились на фоне всплеска интереса к чемпионату мира по футболу и выступлению на нем сборной России. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в диппредставительстве.
"Обычно запросов на отправку государственной символики мы получаем по несколько в неделю, но за последние дни их поступило более ста, мы выполнили почти все из них, но они продолжают приходить", - сообщил дипломат. В этой связи посольство распространило на своей странице в "Фейсбуке" предупреждение, что в связи с тем, что большие флаги размером около 1,5 на 1 метр закончились, диппредставительство "может прислать только трехцветные ленточки". Желающие могут отправить письмо на электронный адрес диппредставительства.
Как уточнил дипломат, обычно в посольстве есть запас наборов с государственной символикой, георгиевские ленточки. Чаще всего их высылают, например, школьникам, которые делают доклад о России или на мероприятия по российской тематике. Однако уверенный старт сборной РФ на первенстве, которая в матче открытия 14 июня со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию, привел к всплеску интереса к российской госсимволике.
Посольство прокомментировало это обстоятельство в понедельник и в своем "Твиттере", назвав столь большой спрос на российские флаги "пищей для размышления для британских предпринимателей". Диппредставительство также пожелало удачи сборной Англии, которая в понедельник в Волгограде начинает участие в ЧМ-2018 матчем с Тунисом.
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