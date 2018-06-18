Израиль: Бывший министр арестован по подозрению в шпионаже

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший член кабинета министров Израиля Гонен Сегев арестован в понедельник по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя разведки и полиции Израиля.





