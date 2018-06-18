Израиль: Бывший министр арестован по подозрению в шпионаже
20:15 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший член кабинета министров Израиля Гонен Сегев арестован в понедельник по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя разведки и полиции Израиля.
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