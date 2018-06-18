Пошлина менее 10 евро за одну интернет-покупку не выгодна государству

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрирование пошлин и НДС стоит государству от 10 евро за посылку, низкий порог пошлины делает невыгодным администрирование, сказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Многие страны стоят на пороге увеличения беспошлинного ввоза или уже его увеличили (США), так как с низким порогом невыгодно его администрирование. Минимальная стоимость расходов на администрирование пошлин и НДС на 1 посылку - 10 евро", - пояснили в министерстве.

Минпромторг также привел в пример опыт Канады, которая, по расчетам министерства, "тратит 160 миллионов долларов, чтобы собрать 40 миллионов долларов таможенных сборов с товаров, которые стоят от $20 до $80".

"Прежде чем говорить о решениях [относительно повышения пошлин], должна быть проведена качественная финансово- экономическая экспертиза, глубокие расчеты", - подытожили в министерстве.

Как сообщила газета "Ведомости", ФТС уже направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее. Минфин, в свою очередь, уже высказался, что в целом согласен с предложением ФТС. Как заявил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС.



