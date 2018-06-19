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У США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить - посольство РФ

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07:00 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах", - говорится в документе.

Дипмиссия отреагировала на утверждения начальника пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что российские власти якобы содержат под стражей более 150 политических заключенных.

"В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К.В. Ярошенко и В.А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 г. о передаче осужденных лиц", - указали в российском посольстве.

Вмешательство во внутренние дела

В документе подчеркивается, что "Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления". Дипломаты подчеркнули, что Россия "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела.

В посольстве отметили, что перечисленные Науэрт "фигуранты осуждены в том числе за терроризм".

"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея", - подчеркивается в документе, в котором говорится, что Москва "всегда решительно осуждала" "ужасные теракты в Америке".

"Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ", - подчеркнули в дипмисии.

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