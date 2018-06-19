Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению
07:12 19.06.2018
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению, говорится в сводке НМ ЛНР от 18.06.2018 г. (видео). За прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов: Логвиново, Желобок и Донецкий. При обстрелах ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 152-х мм артиллерийские орудия, 120-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более тридцати различных боеприпасов. «Донбасс сегодня»
Новости
- 07:54 19.06.2018
- Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
- 07:43 19.06.2018
- Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
- 07:36 19.06.2018
- Английские фанаты, приехав в Россию, перестали верить британским СМИ
- 07:24 19.06.2018
- Минкоммерции Китая назвало пошлины США шантажом и обещало адекватно на них ответить
- 07:00 19.06.2018
- У США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить - посольство РФ
- 23:15 18.06.2018
- Сборная Англии выиграла матч со сборной Туниса
- 22:30 18.06.2018
- Пошлина менее 10 евро за одну интернет-покупку не выгодна государству
- 21:30 18.06.2018
- Космические силы США могут стать шестым видом вооруженных сил страны
- 20:45 18.06.2018
- Сборная Бельгии одержала крупную победу над сборной Панамы
- 20:15 18.06.2018
- Израиль: Бывший министр арестован по подозрению в шпионаже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать