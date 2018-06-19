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Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению

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07:12 19.06.2018

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению, говорится в сводке НМ ЛНР от 18.06.2018 г. (видео).

За прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов: Логвиново, Желобок и Донецкий.

При обстрелах ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 152-х мм артиллерийские орудия, 120-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более тридцати различных боеприпасов. «Донбасс сегодня»

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