Английские фанаты, приехав в Россию, перестали верить британским СМИ

07:36 Источник: Lenta.ru

Болельщики сборной Англии по футболу, прибывшие на чемпионат мира в Россию, поменяли свое мнение о стране-хозяйке мундиаля. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Знаю, что здесь была битва за Сталинград, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что название города изменили на Волгоград. А еще мы посетили музей, это был интересный опыт», — рассказал один из английских фанатов перед матчем.

«Верим ли мы тому негативу, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», — подытожил другой британец.