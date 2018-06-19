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Новости

Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз

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07:43 19.06.2018

За неделю с 4 по 10 июня 2018 года розничные цены на бензин в России увеличились в среднем на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. За предыдущий период — с 28 мая по 4 июня — средняя цена на бензин выросла на 60 копеек, за неделю до 10 июня рост составил 5 копеек. Таким образом, темп роста цен на бензин замедлился в 12 раз.

По итогам прошедшей недели, цены на бензин росли в 32 субъектах РФ. Наиболее значительный рост зафиксирован в Челябинске — на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе — на 1,1−1,8%.

При этом стоимость бензина снизилась в 17 регионах страны. Максимальное снижение наблюдается в Красноярске — на 0,7%, Астрахани — на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске — на 0,4%.

За указанный период цены на бензин в Москве не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. 
ИА EADaily

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