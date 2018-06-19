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ФИФА накажет Мексику за гомофобные кричалки фанатов в адрес немецкой сборной

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08:05 19.06.2018 Источник: NEWSru.com

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Мексики в связи с гомофобными выкриками болельщиков на воскресном матче ЧМ-2018 против национальной сборной Германии. Встреча команд группы F на московском стадионе "Лужники" накануне завершилась сенсационной победой латиноамериканцев над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Подробнее:

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