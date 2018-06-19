ФИФА накажет Мексику за гомофобные кричалки фанатов в адрес немецкой сборной
08:05 19.06.2018 Источник: NEWSru.com
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Мексики в связи с гомофобными выкриками болельщиков на воскресном матче ЧМ-2018 против национальной сборной Германии. Встреча команд группы F на московском стадионе "Лужники" накануне завершилась сенсационной победой латиноамериканцев над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Подробнее:
Новости
- 09:32 19.06.2018
- В Испании перезахоронят останки Франко
- 09:20 19.06.2018
- Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом саудовских футболистов
- 09:05 19.06.2018
- Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
- 09:00 19.06.2018
- Запад обманул Россию - Захарова
- 08:45 19.06.2018
- Турция планирует создать научную базу в Антарктике
- 08:34 19.06.2018
- Трамп: США "не станут лагерем для мигрантов и приютом для беженцев"
- 08:20 19.06.2018
- Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью
- 07:54 19.06.2018
- Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
- 07:43 19.06.2018
- Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
- 07:36 19.06.2018
- Английские фанаты, приехав в Россию, перестали верить британским СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать