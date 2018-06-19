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Трамп: США "не станут лагерем для мигрантов и приютом для беженцев"

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08:34 19.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Пока я у власти, этого не произойдет", - добавил он.

В прошлом месяце генеральный прокурор Джефф Сешнс распорядился привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально, по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений закона.

Детям, если они вместе с родителями пытаются перейти границу, обвинений не предъявляют. Их отвозят в специальные центры содержания, среди которых известны переоборудованные складские помещения и бывшие гипермаркеты.

В понедельник комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал США прекратить практику насильственного разделения семей.

В правозащитной организации Amnesty International заявили, что практика приводит к психологическим страданиям, "неотличимым от пыток".

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