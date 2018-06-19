Трамп: США "не станут лагерем для мигрантов и приютом для беженцев"
08:34 19.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Пока я у власти, этого не произойдет", - добавил он. В прошлом месяце генеральный прокурор Джефф Сешнс распорядился привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально, по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений закона. Детям, если они вместе с родителями пытаются перейти границу, обвинений не предъявляют. Их отвозят в специальные центры содержания, среди которых известны переоборудованные складские помещения и бывшие гипермаркеты. В понедельник комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал США прекратить практику насильственного разделения семей. В правозащитной организации Amnesty International заявили, что практика приводит к психологическим страданиям, "неотличимым от пыток".
Новости
- 09:32 19.06.2018
- В Испании перезахоронят останки Франко
- 09:20 19.06.2018
- Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом саудовских футболистов
- 09:05 19.06.2018
- Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
- 09:00 19.06.2018
- Запад обманул Россию - Захарова
- 08:45 19.06.2018
- Турция планирует создать научную базу в Антарктике
- 08:20 19.06.2018
- Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью
- 08:05 19.06.2018
- ФИФА накажет Мексику за гомофобные кричалки фанатов в адрес немецкой сборной
- 07:54 19.06.2018
- Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
- 07:43 19.06.2018
- Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
- 07:36 19.06.2018
- Английские фанаты, приехав в Россию, перестали верить британским СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать