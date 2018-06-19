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Новости

Турция планирует создать научную базу в Антарктике

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08:45 19.06.2018 Источник: Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует создать научную базу в Антарктике. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

По его словам, этот проект планируется осуществить к 2019 году. Эрдоган отметил, что с помощью этой научной базы Турция попадет в число стран, у которых есть полярные станции в Антарктике.

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