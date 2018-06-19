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Запад обманул Россию - Захарова

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09:00 19.06.2018 Источник: Известия

После окончания войны западные страны обманули Россию и окружили ее колючей проволокой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Он подчеркнула, что последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений и власти полностью открыли страну для Запада. «Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

«Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — заключила Захарова, подчеркнув, что Москва не заинтересована в конфликтах с западными странами и желает развития торговых и культурных связей. 

«На протяжении последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды», — отметила дипломат.

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