Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
09:05 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Сенат конгресса США одобрил запрет на продажу Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за закупок российских комплексов С-400. Данная поправка содержится в принятом законопороекте об оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который санкционирует военные расходы США, сообщает Reuters.
Союзники Турции по НАТО обеспокоены намерением Анкары закупить российские зенитные ракетные системы. Турецкие власти объясняли, что пошли на такой шаг в связи со срочной необходимостью. Эхо Москвы
Новости
- 09:32 19.06.2018
- В Испании перезахоронят останки Франко
- 09:20 19.06.2018
- Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом саудовских футболистов
- 09:00 19.06.2018
- Запад обманул Россию - Захарова
- 08:45 19.06.2018
- Турция планирует создать научную базу в Антарктике
- 08:34 19.06.2018
- Трамп: США "не станут лагерем для мигрантов и приютом для беженцев"
- 08:20 19.06.2018
- Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью
- 08:05 19.06.2018
- ФИФА накажет Мексику за гомофобные кричалки фанатов в адрес немецкой сборной
- 07:54 19.06.2018
- Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
- 07:43 19.06.2018
- Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
- 07:36 19.06.2018
- Английские фанаты, приехав в Россию, перестали верить британским СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать