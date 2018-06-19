В Испании перезахоронят останки Франко
09:32 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Новое правительство Испании во главе с Педро Санчесом может принять решение выносе останков диктатора Франко из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об сообщает Рейтер со ссылкой на одного из руководителей Испанской социалистической рабочей партии Оскара Пуэнте. Предыдущий кабинет Мариано Рахоя отказался переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию на этот счет.
Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо. Строительство велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
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