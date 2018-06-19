В Испании перезахоронят останки Франко

09:32 Источник: Эхо Москвы

Новое правительство Испании во главе сможет принять решение выносе останков диктатора Франко из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об сообщает Рейтер со ссылкой на одного из руководителей Испанской социалистической рабочей партии. Предыдущий кабинетотказался переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию на этот счет.Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо. Строительство велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.