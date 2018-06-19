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Рабочая группа МГИК принимает через сайт mos.ru предложения москвичей по "дачному" голосованию

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09:36 19.06.2018

Москвичи теперь могут оставить свои предложения по поводу того, где за пределами Москвы нужно создать избирательные участки, на которых 9 сентября можно будет выбрать градоначальника. Особый сервис для этого начал работать на официальном портале мэра www.mos.ru. По словам руководителя недавно созданной рабочей группы при Мосгоризбиркоме (МГИК), которая занимается подготовкой этих избирательных участков Алексея Шапошникова, сервис позволит москвичам, летом и в начале осени предпочитающим жить на даче, принять участие в выборах мэра, не возвращаясь для этого в мегаполис. Предложить место можно, выбрав точку на карте и оставив пояснение, почему участок должен быть открыт как раз там. Кроме того, запущена специальная горячая линия – по телефонам +7 495 633-51-56 и +7 495 633-51-16 - горожане могут получить всю интересующую их информацию по этому проекту.

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