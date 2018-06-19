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Прибыль российских банков снизилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом

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10:00 19.06.2018 Источник: РБК

Как указывается в документе «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в мае 2018 года», который опубликовал ЦБ, прибыль отечественных банков за первые пять месяцев года составила 527 млрд руб. против 653 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Таким образом, снижение прибыли составило 19,3%.

Всего из 519 банков, предоставивших отчетность, прибыль показали 350 кредитных организаций (в общей сложности эта сумма составляет 842 млрд руб.), убыток — 169 банков (на общую сумму 315 млрд руб.). РБК

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