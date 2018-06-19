В США вырос рейтинг одобрения Трампа
10:05 19.06.2018 Источник: REGNUM
В США вырос рейтинг одобрения деятельности действующего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Gallup poll found.
Довольны работой главы государства 45% опрошенных. Не одобряют действия Трампа 50% американцев, еще 4% респондентов затруднились с ответом.
Опрос проводился с 11 по 17 июня 2018 года. Его участниками стали почти 1500 человек.
В январе доля тех, кто одобряет деятельность Трампа, составляла 36%. Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.
Как сообщалось ранее, первая леди США Меланья Трамп подвергла критике миграционную политику государства. По словам пресс-секретаря Трамп Стефани Гришем, супруга президента возмущена разлучением семей незаконных мигрантов из Центральной Америки. ИА REGNUM
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