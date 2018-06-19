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Росстат скорректировал данные о росте промпроизводства в России

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10:20 19.06.2018 Источник: Ведомости

Росстат сообщил, что учел новые данные предприятий и существенно пересмотрел показатели промышленного производства за 2016–2018 гг. По новой оценке, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как считал Росстат, а на 2,1% (данных за 2016 г. пока нет), в январе – марте 2018 г. – не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле – не на 1,3%, а на 3,9%. В мае согласно уже новым расчетам выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.

Уточнение статистики – нормальная практика, но обновленные данные Росстата вызывают недоумение, удивляется завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов: судя по сезонно скорректированной динамике, промышленность переживает бурный рост, хотя в прошлом месяце особого повода для оптимизма ни временные ряды, ни оценки не давали.

Отмечается, что после пересмотра данных Росстат пришел именно к тем результатам, которые в середине прошлого года прогнозировало Минэкономразвития. Ведомости

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