Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом
11:00 19.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом. Прогноз был сделан в одном из залов музея в Петербурге.
Там для животного по кличке Ахил установили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Кот сразу же подошёл к миске с триколором.
Матч между сборными России и Египта состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 21:00.
Отмечается, что ранее Ахил предсказал победу нашей команды в игре против Саудовской Аравии, а также победу сборной Ирана в матче с марокканцами. Оба предсказания оказались верными. Говорит Москва
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