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Новости

В США за сутки убили двух рэперов

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11:05 19.06.2018 Источник: RNS

В США за сутки застрелили двух рэперов: 20-летнего XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой) и 21-летнего Джимми Вопо.

XXXTentacion был расстрелян в Майами неизвестными, когда выходил из мотосалона, сообщает TMZ. После этого артист был госпитализирован в состоянии комы. Позже полиция сообщила о его смерти.

Кроме того, в Питтсбурге расстреляли автомобиль, в котором находились рэпер Джимми Вопо и его знакомый, сообщал телеканал CBS. Оба были госпитализированы, однако Вопо скончался. RNS

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