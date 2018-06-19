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В Москве задержали Сергея Митрохина

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11:12 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Полицейские задержали главу московского Яблока Сергея Митрохина. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как уточнил Сергей Митрохин, он стоял с плакатом «Пенсионная «реформа» — ограбление народа», когда к нему подошли два сотрудника полиции и сказали, что он нарушает указ президента номер 202 о запрете любых протестных мероприятий во время Чемпионата мира по футболу. «Я ответил, что не признаю этот указ, поскольку он противоречит законодательству, в том числе Конституции. Тогда меня попросили пройти в машину», — отметил политик. Митрохин добавил, что сейчас он находится в ОВД «Тверское». 

Он также сообщил, что сегодня «Яблоко» подаст заявку на проведение митинга 3 июля против повышения пенсионного возраста.

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