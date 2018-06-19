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Новости

57% россиян выступают за полномасштабные перемены в стране - опрос

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12:00 19.06.2018 Источник: Ведомости

51% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 г., число тех, кто этого не хочет, – 27%, говорится в данных опроса «Левада-центра». В августе 2017 г. 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 г. В октябре 2012 г., через полгода после президентских выборов – 2012, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.

Число тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, за год выросло с 42 до 57%. Среди необходимых перемен россияне назвали те, которые касаются их уровня жизни. При этом 30% россиян считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, на их решение надеется лишь 24%. Ведомости

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