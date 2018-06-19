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Новости

Курс доллара на московской бирже превысил 64 рубля

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12:20 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Курс доллара на московской бирже превысил 64 рубля впервые с начала мая. На сегодняшних торгах рубль упал на 73 копейки. Эхо Москвы

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