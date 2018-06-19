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Новости

Могерини заявила о необходимости миграции

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12:32 19.06.2018 Источник: REGNUM

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини напомнила, что миграция имеет важное значение для ЕС, 18 июня сообщает dpa.

По мнению комиссара ЕС по иностранным делам, европейской экономике необходима иммиграция. По ее мнению, если не будет иммиграции, отдельные сегменты экономики перестанут функционировать. Об этом она сообщила после встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел нескольких государств сахельской зоны.

«Поэтому не стоит полностью прекращать миграцию из Африки, лучше заняться борьбой с преступными организациями, торгующими людьми», — считает она. ИА REGNUM

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