Японская принцесса прилетела в Саранск
13:00 19.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Японская принцесса прилетела в Саранск на футбольный матч. Хисако Такамадо пробудет в России до 20 июня. Власти Мордовии подготовили для неё культурную программу. Такамадо уже посетила местный музей изобразительных искусств.
Встреча между сборными Японии и Колумбии начнётся в Саранске в 15:00 мск. Отмечается, что принцесса не пропустила ни одного матча своей команды с 1998 года. Говорит Москва
Новости
- 14:32 19.06.2018
- Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву
- 14:12 19.06.2018
- Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
- 14:00 19.06.2018
- Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы
- 13:32 19.06.2018
- Навальный и Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы
- 13:20 19.06.2018
- Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию
- 13:05 19.06.2018
- В Семейный кодекс Туркмении включили запрет на многоженство
- 12:32 19.06.2018
- Могерини заявила о необходимости миграции
- 12:20 19.06.2018
- Курс доллара на московской бирже превысил 64 рубля
- 12:05 19.06.2018
- Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
- 12:00 19.06.2018
- 57% россиян выступают за полномасштабные перемены в стране - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать