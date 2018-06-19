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В Семейный кодекс Туркмении включили запрет на многоженство

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13:05 19.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Семейный кодекс Туркмении ввели запрет на многожёнство. Он вступит в силу 1 сентября.

В поправке к действующему закону уточняется, что под многожёнством понимается «сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства».

Несмотря на то, что большинство населения Туркмении исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырёх жён, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многожёнство. Так, нарушителя могут приговорить к крупному штрафу или исправительным работам до двух лет. Говорит Москва

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