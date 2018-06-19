Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию
13:20 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Рособрнадзор запретил приём в Евроазиатскую богословскую семинарию и лишил государственной аккредитации Тверской институт экологии и права. Образовательные организации не исполнили предписания в установленные сроки, сообщает пресс-служба ведомства. Эхо Москвы
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