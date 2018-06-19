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Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы

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14:00 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковЭхо Москвы

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