В ЕР поддержали решение Совета муниципальных образований Москвы по муниципальному фильтру
15:00 19.06.2018
Идея, ранее одобренная представителями Совета муниципальных образований Москвы об оказании помощи потенциальным кандидатам в мэры в преодолении муниципального фильтра, была также благосклонно воспринята в «Единой России». По словам депутата Мосгордумы Александра Семеникова, муниципальный фильтр не должен быть тормозом в развитии демократии. «Это огромное полномочие, и, конечно же, мы доверяем вам муниципальным депутатам. Они вполне сами могут принимать решение за кого из кандидатов отдать свой голос», - отметил столичный парламентарий. «Мы регулярно слышим заявления, что «Единая Россия» узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр, – заявил секретарь московского отделения ЕР, депутат Мосгордумы Андрей Метельский. - Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой». Напомним, председатель комиссии по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на днях предложил муниципальным депутатам помочь кандидатам в мэры, предоставив им подписи для прохождения муниципального фильтра, а затем это предложение было поддержано Советом муниципальных образований Москвы. Кандидаты для регистрации должны собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях
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